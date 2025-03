Un Consorzio turistico dedicato all’Alta Umbria

GUBBIO – Grande successo per la giornata a porte aperte organizzata dal Consorzio Gau – Gubbio Alta Umbria lo scorso mercoledì, dedicata alla promozione e alla valorizzazione del territorio dell’Alta Umbria. Ampia la partecipazione da parte di titolari di attività nel territorio eugubino ma anche da altre parti dell’Umbria all’iniziativa, nel corso della quale sono stati presentati i progetti che il Consorzio ha in cantiere e sono stati fornite tutte le informazioni per potersi unire al sodalizio. Per l’occasione erano presenti i soci fondatori di Gau, la presidente Gloria Margaret Pierini, Carmela Colaiacovo, Marco Ragnacci e Veronica Ramacci, ma hanno partecipato anche il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci e l’assessore alle attività produttive Micaela Parlagreco. "È stata una giornata molto intensa e partecipata, l’idea della società consortile è piaciuta a tutto il comparto turistico, abbiamo tantissime persone che si consorzieranno, perciò chiudiamo questa giornata davvero soddisfatti dei numeri che abbiamo registrato", commenta la presidente Gloria Pierini.