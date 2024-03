Un congelatore giace tra l’erba del parco . Povera Verbanella

Ma che ci fa quel congelatore arrugginito al parco della Verbanella? Purtroppo di spazi verdi usati come discariche ce ne stanno tanti disseminati in città. Comune e Gesenu sono solerti a rimuoverli una volta segnalato lo scempio, ma il problema è a monte: dovrebbe stare al buon senso e al rispetto per il bene pubblico dei cittadini non mettere in pratica questi gesti che sono dei veri e propri sfregi nei confronti dell’ambiente. La Verbanella, spesso rifugio di tossici e luogo di spaccio, più volte è stata bonificata. Ma invano...