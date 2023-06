Un capolavoro di tappeto Novecento metri quadrati per omaggiare il Perugino

Un tappeto floreale di eccezionale fattura si estende a partire da Porta Sant’Agostino e percorre via Vannucci fino a Piazza del Plebiscito, ai piedi della Cattedrale: più di 900 metri quadri di fiori che si traducono in un tripudio di profumi e di tonalità cromatiche. Per il 2023, nel cinquecentenario dalla morte del Perugino, il Terziere Casalino è lieto di dedicare l’infiorata all’amato concittadino.

Il sipario delle manifestazioni dell’estate pievese riapre con uno degli appuntamenti più attesi: l’Infiorata del Terziere Casalino. Una tradizione che si tramanda oramai da generazioni e viene allestita ogni anno lungo via Vannucci, la via principale della città in onore di San Luigi Gonzaga, patrono di tutti i contradaioli e venerato nella Chiesa dell’ex Seminario Vescovile, cuore pulsante del rione. In questa cinquantottesima edizione, che si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno, gli infioratori del Terziere si ispireranno alle opere che Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come "Perugino", ha realizzato a Città della Pieve, sua città natia. Nella particolare occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario del grande maestro del Rinascimento. Nella notte del 24 giugno i contradaioli realizzeranno i quadri infiorati su bozzetti realizzati dall’artista pievese Andrea Bittarello.

Dalle ore 17 saranno gli alunni delle classi primarie dell’Istituto Comprensivo ’Pietro Vannucci’ ad inaugurare i lavori, realizzando i bozzetti che hanno preparato per la particolare occasione. Nel pomeriggio di domenica 25 si rinnova la collaborazione con il Liceo Musicale Calvino, per cui gli studenti si esibiranno in un apposito spazio al centro della strada infiorata.

Lo spettacolo dell’Infiorata sarà accompagnato, come sempre, da un ricco programma di iniziative: mostra mercato di prodotti artigianali, laboratori per bambini, concorsi “Città Fiorita“ e “Vetrine in Fiore“, una esposizione di monete e francobolli inerenti il Perugino della collezione privata di Andrea Bittarello.

Nella giornata di domenica 25 è in programma anche l’annullo filatelico speciale dedicato al Perugino in collaborazione con Poste Italiane. Dal 15 al 24 giugno, agli orti del Vescovo ritorna anche l’appuntamento con la buona cucina della Taverna Barbacane e le sue prelibatezze. Si potranno gustare i piatti tipici della tradizione maremmana: lumache al pizzico, cinghiale al dragoncello, pici, tagliatelle, gnocchi e carni cotte sulla brace. Da segnalare infine l’appuntamento del 21 giugno con la XVII edizione de "Il Gusto dei Fiori", cena a base di essenze e fiori.