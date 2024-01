Un autovelox da 100 multe al giorno. Verbali destinati a raddoppiare

Cento infrazioni al giorno rilevate dal nuovo autovelox sulla Spoleto-Foligno, che farà raddoppiare il numero delle multe per infrazioni al codice delal strada. "L’operatore di polizia locale c’è sempre, ma non si vede". Sono le parole della comandante della polizia locale, Alessandra Pirro, per riassumere l’imponente mole di attività dei vigili urbani del Comune di Spoleto, impegnati su più fronti. Ieri mattina, alla presenza del vicesindaco con delega alla vigilanza e sicurezza della città e del territorio, Stefano Lisci, si è tenuta la conferenza stampa per illustrare le attività svolte nel 2023 dal comando della polizia locale. Lisci ha sottolineato l’importanza di questa figura che garantisce ordine e sicurezza alla città. "L’obiettivo – ha affermato la dottoressa Pirro - è quello di dare trasparenza ad un attività molto articolata anche di carattere amministrativo che si suddivide in vigilanza e sicurezza stradale (coordinata dal tenente Gioacchini) e vigilanza del territorio (coordinata dal tenente Trabalza)". Il report del bilancio 2023 parte con i dati relativi agli incidenti stradali con 164 sinistri rilevati, di cui 45 con lesioni, 20 con lesioni gravi ed un mortale. Il dato preoccupante riguarda il rapporto tra gli incidenti stradali e la guida in stato di ebbrezza in costante crescita. Nell’anno 2023 sono stati elevati un totale di 34.246 verbali per infrazioni al codice della strada. Il dato è destinato a raddoppiare nel 2024 con l’introduzione del nuovo autovelox sulla due corsie Spoleto-Foligno che rileva circa 100 infrazioni al giorno. Del totale dei verbali oltre il 50%, ovvero 20mila circa, sono multe per il superamento del limite di velocità rilevato con autovelox.

Sono oltre 4mila invece gli automobilisti indisciplinati che hanno superato il varco della ZTL pur non essendo provvisti di permesso. In cinque invece sono stati sorpresi alla guida senza patente. Controlli anche di notte: nell’arco dell’anno passato i servizi in orario notturno (21-01) sono stati ben 48 con l’impiego di due pattuglie. Sono stati controllati 36 pubblici esercizi di somministrazione con la presenza delle pattuglie sul territorio con il fine di scongiurare atti vandalici. I vigili urbani hanno prestato servizio per ben 95 manifestazioni di vario genere garantendo la viabilità e la sicurezza. Ogni giorno inoltre 18 agenti prestano servizio in prossimità di 15 scuole cittadine per regolare la viabilità e garantire la sicurezza dei pedoni. Di competenza della polizia locale anche tutti i controlli e l’organizzazione delle fiere e dei mercati cittadini.