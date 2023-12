Un anno con la Misericordia. Il calendario della solidarietà

Incentrata sul salto generazionale l’edizione 2024 del calendario della Misericordia di Magione. Una pubblicazione che si rivolge anche alle giovani generazioni e proprio dalla giovanissima Giulia Carlani di 12 anni sono stati realizzati i disegni che illustrano alcune parti del calendario presentato in consiglio comunale alla presenza del sindaco Giacomo Chiodini, del presidente del consiglio comunale, Daniele Raspati, del Governatore Fabrizio Alunni, di assessori e consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni locali. I dodici mesi che compongono l’almanacco ripercorrono, con immagini fotografiche, anche alcuni dei momenti delle attività più importanti che la Confraternita ha svolto nel corso del 2023. Dai corsi di formazione, alle esercitazioni a piedi, con i cani e con i cavalli, agli interventi di protezione civile e ricerca dispersi con unità cinofile, ai servizi di assistenza e soccorso nelle zone alluvionate. Grazie alle donazioni del 5x1000 la Confraternita si è potuta dotare di una nuova Ambulanza. L’attività della Misericordia, però, non si ferma al presente ma è in grado di guardare al futuro, e, soprattutto, alla necessità di dare risposta ai bisogni della collettività. Rientra in queste finalità l’importante progetto della “Casa della Misericordia“ reso possibile dall’acquisto di una superficie attigua all’attuale sede in cui verrà realizzata una struttura che, al passo con i bisogni della popolazione, possa dare risponda alle necessità dei più fragili.

"Il futuro ci vede impegnati – commenta Fabrizio Alunni, Governatore della Confraternita magionese – in un progetto molto ambizioso, la realizzazione della Casa della Misericordia su cui da anni discutevamo senza avere le condizioni per attuarlo. Alcuni anni fa abbiamo invece investito nell’acquisto di una struttura in disuso proprio per finalizzarne l’uso a un luogo in cui le persone più fragili potessero trovare accoglienza. Noi ci metteremo tutto il nostro impegno, come facciamo sempre ma essenziale sarà il sostegno di tutti. A tal proposito rinnoviamo l’appello a sostenerci nei nostri progetti". Si può aiutare la Misericordia di Magione anche attraverso il bollettino postale allegato al calendario o con bonifico(Iban: IT 63 O 02008 38505 000106130273).