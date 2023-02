Un altro no al biodigestore: "Faremo di tutto per scongiurare l’arrivo dell’impianto"

GUALDO TADINO - L’impianto per la produzione di biometano dovrebbe essere ubicato nella zona industriale nord "dove sono presenti aziende anche del settore agroalimentare con i loro dipendenti, all’interno di frazioni, a circa 2 km dalla città". Sulla base di questa premessa, il "Movimento dei liberi pensatori a favore della natura" (nella foto Mara Loreti) si aggiunge al già consistente numero di comitati contrari. "Faremo di tutto per scongiurare l’avvento di un "guaio" nella fascia appenninica, come stanno facendo in tantissime località tantissimi comitati, associazioni e cittadini della nostra penisola, chiedendo la chiusura di impianti o la loro non approvazione". Esprimono "disappunto" verso le amministrazioni regionale e comunale e dicono un "No convinto a questo impianto, come avremmo voluto ascoltare dal nostro Comune e dalla Regione, da subito"; il sito scelto da Bionergia Gualdo s.r.l., "è decisamente improponibile, inaccettabile: c’è incompatibilità urbanistica, la zona è densamente popolata" per il lavoro, per la vicinanza delle frazioni di Palazzo Mancinelli, Vaccara, San Lazzaro, San Pellegrino e confinante col Comune di Fossato di Vico. Evidenziano le valenze paesaggistiche, naturalistiche e storiche della zona, con laghetti, vicinanza a numerosi "siti Natura, Zsc e Zps", ed un Parco regionale. "Una dorsale carsica che ci regala acqua in quantità e qualità. Un patrimonio ambientale riconosciuto a livello Europeo, che le amministrazioni vorrebbero declassarlo ad un puzzolente e maleodorante territorio da cui fuggire, dimenticando la sua vera vocazione. Altro che promozione turistica ambientale!". Quello progettato "non è un impianto salubre, efficiente e proponibile": si prefigurano grossi volumi di stoccaggi di liquami in uscita, inquinamento; e il "digestato è un rifiuto".