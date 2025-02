Un accordo triennale tra il Lirico Sperimentale e l’Orchestra Calamani

E’ stata siglata la convenzione triennale tra il Teatro Lirico Sperimentale “Belli” di Spoleto e l’Associazione Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani in una collaborazione destinata a rafforzare e arricchire l’offerta culturale e musicale del territorio. L’Ensemble e l’Orchestra Calamani del Lirico Sperimentale – con un organico formato da elementi storici dell’ensemble e dell’orchestra dello Sperimentale ed elementi dell’orchestra Calamani – saranno così protagonisti del cartellone dello Sperimentale per i prossimi tre anni: il teatro affiderà all’orchestra l’esecuzione di opere per le stagioni 2025, 2026 e 2027 e l’eventuale esecuzione di altre rappresentazioni proposte al di fuori delle stagioni liriche. "Bello che i giovani cantanti e strumentisti di queste due istituzioni musicali condividano i talenti e li mettano al servizio della comunità" commenta Enrico Girardi, condirettore artistico dello Sperimentale. Per Anna Leonardi direttrice artistica dell’Orchestra Calamani "questa collaborazione segna un traguardo significativo per la scena musicale dell’Umbria".