Umidità sugli archi rampanti. Verifiche in piazza Santa Chiara: "I controlli ci hanno rassicurato"

Intervento dei vigili del fuoco, ieri mattina, insieme ai tecnici comunali, per effettuare delle verifiche in piazza Santa Chiara: erano infatti pervenute delle segnalazioni relative a delle macchie di umidità comparse sugli archi rampanti della Basilica, uno dei monumenti più visitati della città. Nell’immediatezza sono giunti sul posto i tecnici e le maestranze municipali. L’intervento ulteriore di sopralluogo tecnico è stato effettuato per accertare anche gli elementi di copertura in altezza e la stabilità dei coppi e nello stesso tempo sono state espletate le operazioni di pulizia delle coperture dei contrafforti anche per facilitare la regimazione delle acque piovane. Al termine del sopralluogo effettuato congiuntamente con l’ausilio dei vigili del fuoco del Distaccamento di Assisi non si sono rilevate criticità strutturali.

"Appena letta la segnalazione – spiega il sindaco Stefania Proietti – abbiamo attivato gli uffici tecnici comunali per un primo esame della situazione, avvenuto a cura del dirigente tecnico e dei propri uffici, e implementato oggi congiuntamente ai vigili del fuoco che hanno permesso l’intervento in copertura e in altezza così da assicurare un esame approfondito che ci ha ulteriormente rassicurato. Essenzialmente si tratta di macchie di umidità sulle quali, in futuro e con risorse adeguate, si potrà intervenire per un fattore estetico ma dalle quali la sicurezza strutturale non appare compromessa. Come amministrazione comunale cerchiamo di essere sempre attenti e pronti con i nostri uffici a intervenire in ogni circostanza, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini che consideriamo le nostre ‘sentinelle’".