UmbriaLibri torna a Terni con le “Scritture d’inverno“

Aldo Cazzullo e Maurizio De Giovanni, e poi Veronica Pivetti (nella foto), Marco Damilano, Costantino D’Orazio, Gigliola Cinquetti. E ancora Matthew Lee, Andrea Perroni, Paolo Genovese, Massimiliano Ossini, Pierluigi Diaco, Fausto Brizzi, Daniela e Luca Sardella, Federico Palmaroli Osho, Monica Setta e molti altri. Ecco i protagonisti della nuova edizione di “UmbriaLibri“ che dopo il grande successo dell’edizione 2022, torna a Terni con “Scritture d’inverno”, dal primo al tre dicembre, con anteprima giovedì 30 novembre: alle 19, alla Biblioteca comunale Aldo Cazzullo presenterà il suo libro “Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito”.

Promossa dalla Regione, con organizzazione di Sviluppumbria e direzione artistica di Angelo Mellone, UmbriaLibri è stata presentata ieri con un cartellone di eventi di grande richiamo popolare, insieme a scrittori di alta qualità letteraria e serate di musica e parole che vogliono confermare l’esperimento già messo in campo a Perugia: una festa culturale che dura l’intera giornata, un evento costruito su un flusso di appuntamenti per cui chi partecipa può lasciarsi cullare per un intero fine settimana. "L’obiettivo – ha spiegato Mellone – è di rendere UmbriaLibri l’evento culturale che si occupa di letteratura in Umbria, in connessione con le altre manifestazioni come Umbria Jazz, il Festival dei Due Mondi, Umbria film Commission. Noi siamo molto felici di questo ritorno a Terni, per il quale siamo fiduciosi e ottimisti".

Questa nuova edzione , ha sottolineato l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti "è stata fortemente voluta e rappresenta con la direzione artistica di Angelo Mellone, uno spaccato di rivitalizzazione e rigenerazione culturale della città. Il successo dello scorso anno, auspicato e non scontato, ci ha spinto ancora di più a programmare un’iniziativa che possa avviare nella città un nuovo percorso culturale aprendo a questa manifestazione anche un suo spazio nel panorama italiano".