UmbriaLibri L’acropoli splende di cultura. Eventi non stop con “Scritture d’autunno“

“Scritture d’Autunno“ nel cuore dell’acropoli. il nuovo corso di UmbriaLibri ha preso il via ieri, con i primi appuntamenti di cultura e letteratura che hanno invaso sale, palazzi e luoghi identitari del centro storico. Fin dalla mattina lungo Corso Vannucci e nell’Area UL365 in piazza Matteotti si è aperta il tradizionale focus dell’editoria umbra con gli stand di una quarantina di case editrici regionali e con ospite la casa editrice nazionale Neri Pozza. Per l’occasione ha riaperto i battenti la Loggia dei Lanari per le presentazioni di editori e scrittori umbri.

La manifestazione proseguirà fino a domani e anche per oggi offre un ricco programma di iniziative, tutte a ingresso libero. Si comincia stamani alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani: alle 11.15 Francesco Pacifico illustrerà “Il Capo“ e a mezzogiorno Marcello Veneziani presenterà “Vico dei miracoli“. Nella stessa location, alle 15.30 Valeria Saggese parlerà di “Parlesia. La lingua segreta della musica napoletana“, alle 16 sarà la volta di Ugo Barbàra con il suo libro “I malarazza“, alle 16.30 di Anna Voltaggio con “La nostalgia che avremo di noi“ e alle 17 Paolo Di Paolo presenterà “Romanzo senza umani“. Alle 18 Luca Doninelli racconterà “Nero Fiorentino“ mentre alle 19 Angelo Mellone (direttore artistico di UmbriaLibri) e Andrea Di Consoli intervistano Nunzia De Girolamo. C’è spazio anche per altri linguaggi a partire dalla musica: stasera alle 21 Davide Van Des Froos sarà alla Sala dei Notari con il suo ultimo disco “Manoglia“.

Domani ultimo giorno e altro giro di giostra. Si riparte alle 10.30 a Palazzo Graziani con il libro “L’imperatore delle nuvole“ di Pierpaolo Vettori, mentre alle 11 alla Sala dei Notari Mia Canestrini presenta “Nelle terre dei lupi“ insieme a Federico Quaranta con “I diari del provinciale”.