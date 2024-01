Umbrialibri La politica è tutta da sfogliare

“Il nuovo disordine globale“ fa centro. Un altissimo gradimento sta scandendo gli incontri di “Umbrialibri Politcs“, nuova avventura di Umbrialibri consacrata alle tematiche politiche e alla contemporaneità con grandi ospiti nella Sala delle Colonne della Fondazione Perugia in corso Vannucci. Ieri la manifestazione ha accolto con successo Alessandra Ghisleri, Francesco Giorgino, Nathalie Tocci, Peter Gomez, Claudio Pagliara, Salvatore Santangelo, Ettore Prandini, Antonio Picasso, Francesco Zecca che hanno affrontato temi di forte attualità, tra social, disinformazione, racconto della politica, guerra, alimentazione e agricoltura

La mattinata si è aperta con Francesco Giorgino (nella foto sopra con Nathalie Tocci e il direttore artistico Angelo Mellone) che ha partecipato al talk “Le opinioni dei social e la percezione della realtà italiana. Tra analisi e disinformazione” con Alessandra Ghisleri. "Gli antidoti contro le fake news – ha detto il giornalista Rai in una sala gremita – sono una maggiore intermediazione strategica dei giornalisti e una più efficace cultura digitale: la possibilità di una maggiore condivisione dei contenuti ha vantaggi ma ovviamente anche rischi. E questi rischi vanno gestiti". Poi Nathalie Tocci ha presentato il libro “Geopolitica del caos. Il futuro dell’Europa e la riscrittura politica della storia” sui rischi che ogni crisi possa innescarne un’altra. "Viviamo in un mondo stratificato: eventi come Umbrialibri fanno avvicinare il pubblico a temi, sfide e minacce che altrimenti apparirebbero distanti" ha detto.

E oggi gran finale per la rassegna della Regione, organizzata da Sviluppumbria. Alle 11 si parla di “La riscoperta della patria. Tra sentimento e politica” con Alessandro Campi, autore del libro “Il fantasma della nazione. Per una critica della nazione” e Marco Damilano, autore del libro “La mia piccola patria. Storia corale di un paese che esiste”, moderano Sergio Rizzo e Andrea Di Consoli mentre alle 12 David Parenzo e Duilio Giammaria dialogano su “Raccontare la politica, descrivere la guerra, dire sempre la verità”, modera Lorenzo Lo Basso.

Alle 16 si passa a “Geopolitica dell’arte”, il dibattito con Costantino D’Orazio (foto sotto), direttore della Galleria Nazionale, moderato da Angelo Mellone per proseguire con l’incontro “Quello che al cinema non potremo più vedere”, con il critico d’arte Luca Beatrice e il giornalista Luigi Mascheroni che prevede a conclusione la proiezione del loro docufilm “Travolti da un’insolita censura”. Modera Andrea di Consoli. Ultimo atto alle 18: “Gli italiani, la politica, la memoria” è l’incontro che chiude Umbrialibri Politics: con la moderazione di Gianni Scipione Rossi, dialogano Ernesto Galli della Loggia e Giovanni Belardelli.

Sofia Coletti