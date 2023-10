UmbriaLibri fa il pieno. Oltre tremila presenze nel segno del cambiamento

Cala il sipario sull’edizione perugina di UmbriaLibri. Oltre 55 appuntamenti nel cuore nell’acropoli, per oltre tremila presenze registrate; esauriti molti dei volumi proposti nello stand collettivo. "Siamo sbarcati in centro a Perugia quest’anno carichi di voglia di fare e di buone aspettative, dopo un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto la Regione, Sviluppumbria che cura l’organizzazione, gli editori umbri, il Comune e così via – commenta direttore artisitico di UmbriaLibri, Angelo Mellone -. Non è stato un lavoro né breve né semplice, ma ce l’abbiamo messa tutta per far bene. Con l’aiuto del meteo, perché anche quello conta". "Adesso partiamo per organizzare l’edizione di Terni a dicembre – continua Mellone – per cui il cartellone è quasi definito e, per cominciare il 2024 nel migliore dei modi, la ’prima’ di UmbriaLibri Politics a gennaio a Perugia, una due-giorni di dibattiti sui grandi temi geopolitici, economici e sociali, che metteremo in piedi con l’Agenzia Umbria Ricerche e Alessadro Campi. "Per UmbriaLibri questa è l’edizione del cambiamento – sottolinea l’assessore reginale alla cultura Paola Agabiti -, conservando la sua radice di manifestazione nata per promuovere l’editoria umbra, con il direttore Angelo Mellone abbiamo voluto sia riportare le case editrici nel cuore di Perugia, sia iniziare un percorso nuovo