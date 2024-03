UmbriaEnsemble premia a Terni i giovani talenti

I giovani talenti e le grandi musiche per il cinema sono il filo conduttore dei nuovi concerti di UmbriaEnsemble. Così oggi alle 17.30 nell’Auditorium del Conservatorio “Briccialdi” di Terni si terrà la cerimonia di premiazione e il concerto dei vincitori del Concorso indetto da UmbriaEnsemble si rivolto ai laureandi e neolaureati dei due Conservatori di Perugia e Terni per facilitare il passaggio dei giovani musicisti tra scuola e professione, tra dimensione formativa e lavorativa, invitando i vincitori del Concorso ad esibirsi a fianco dei più maturi professionisti, in un rapporto regolato dai contratti professionali dei lavoratori dello spettacolo.

Oggi si esibiranno i tre vincitori: Giacomo Margaritelli, clarinettista classificatosi al terzo posto, eseguirà musiche di Debussy: Nicholas Woolls, clarinettista, secondo premio, eseguirà musiche di Kovacs e Messiaen e Domenico Grasso, talentuoso percussionista arrivato al primo posto eseguirà un brano di Gerassimez.

E domani UmbriaEnsemble – con Luca Ranieri, viola, Maria Cecilia Berioli, violoncello, Andrea Trovato, pianoforte – sarà protagonista al teatro Excelsior di Bettona sempre alle 17.30 con “Amarcord. Fellini & Friends“. Il concerto si aprirà con le musiche di Nino Rota che hanno contribuito a rendere immortali i film di Fellini per proseguire con i “Friends”: le colonne sonore di Nicola Piovani ed Ennio Morricone – anch’essi Premi Oscar – per i film di Benigni, Leone, Tornatore.