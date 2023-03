“Umbria zoom out" L’idea del riformismo

FOLIGNO Debutta a Foligno “Umbria zoom out“, la piattaforma politica regionale che si prefigge di portare avanti progetti ascrivibili al riformismo. L’appuntamento folignate si è svolto sabato scorso al Cinema Astra. Proprio sul concetto di riformismo si è soffermato il professor Luca Diotallevi, invitato ad aprire i lavori: "Il riformista è un repubblicano; un radicale che cerca il ’massimo del possibile’; colui che è mosso dalla convinzione e non dalla convenienza; che sa vivere l’agonismo (nella declinazione democratica dell’associazionismo e dei partiti) riconoscendo con spirito liberale, la parzialità della propria posizione". Il sociologo ternano è poi passato ad approfondire il tema peculiare dell’evento: quali strategie per l’Umbria del futuro? Quali paradigmi da superare e quale consapevolezza da maturare? "L’Umbria - è stato detto – deve guardare oltre i propri confini, sapersi inquadrare nella macroarea dell’Italia centrale, saper riconoscere i propri centri del sistema lavorativo, superare un insostenibile campanilismo". I lavori sono poi proseguiti con i pitch di Andrea Stafisso, esperto in public management e transizione digitale, Marta De Angelis, esperta di bioetica e modelli organizzativi sanitari, e Federica Ferretti, dirigente scolastico di Foligno, che in modo differente hanno mostrato l’impatto della crisi demografica nella vita economica e sociale. L’evento si è concluso con l’avvio dei tavoli programmatici: “Cuore verde d’Italia“, coordinato da Daniele Gaggi; “Industria pensante", coordinato da Diego Donati; “Piccola regione, piccoli comuni“, di Filippo Coccia e “Non è una regione per giovani“, di Lorenzo Mazzanti.