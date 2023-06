Umbria Sud, nuova sanità Sessanta milioni per Case e Ospedali di Comunità

Sessanta milioni di euro, finanziati in parte con fondi Pnrr, per il piano d’investimenti dell’Usl2 in Case di Comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di Comunità per "ridisegnare la sanità del futuro e riorganizzare la rete dei servizi territoriali ed ospedalieri con risposte altamente innovative", spiega l’azienda. Previsti adeguamenti antisismici degli ospedali di Foligno (per di 19 milioni 435mila euro), Spoleto (6,5 milioni) e Orvieto (7,347 milioni); cinque Ospedali di Comunità a Montefalco, Spoleto, Amelia, Orvieto, Terni per 10 milioni ; dieci Case di Comunità a Montefalco, Nocera Umbra, Cascia, Norcia, Amelia, Spoleto, Orvieto, Fabro, Spoleto, Terni per oltre 15 milioni; due Centrali operative territoriali a Spoleto e Terni per un importo di 1,3 milioni". "In via Bramante – spiega l’Usl – il dg Massimo De Fino ha incontrato, insieme ai responsabili degli uffici tecnici e del servizio patrimonio, i titolari delle ditte che eseguiranno alcune opere". L’avvio dei lavori per la Casa di Comunità di Montefalco è previsto entro un mese. A Terni la Casa di Comunità sorgerà in viale Trieste e l’Ospedale di Comunità al polo geriatrico di viale Trento. I lavori partiranno entro luglio, così come quelli della Case di Comunità di Spoleto, Nocera e Fabro. "Si tratta di una tappa epocale – commenta De Fino – per il sistema sanitario regionale e per i servizi pubblici territoriali che, attraverso queste nuove sedi, l’implementazione tecnologica e la definizione di un nuovo modello organizzativo moderno ed efficace, saranno sempre più in grado di offrire servizi di prossimità di alta qualità".

Ste.Cin.