Umbria Jazz Un’avventura “Time After Time”

Mezzo secolo di musica, di volti indimenticabili e concerti memorabili, di racconti, ricordi e immagini condensati in 35 minuti carichi di emozione. Grande successo ieri alla Galleria Nazionale dell’Umbria per l’anteprima di “Umbria Jazz 50 – Time After Time”, il documentario di Tgr Umbria e Rai Umbria realizzato da Elisa Marioni, Andrea Rossini e Dario Tomassini, con il montaggio di Gabriele Liberati, che ripercorre la meravigliosa avventura di Umbria Jazz. "E’ la Galleria che sogno, una casa aperta a tutti" ha esordito Costantino D’Orazio al primo evento pubblico dopo la nomina a direttore. Il documentario, ha spiegato Luca Ginetto, caporedattore Tgr Umbria, "vuole raccontare il vivere d’oggi e testimoniare la memoria storica, in un percorso triennale che ha già prodotto il podcast sul Mostro di Foligno e i documentari sulla Quintana, la nascita della mostra del Perugino e i Ceri di Gubbio".

La chiave di volta del lavoro l’ha spiegata Andrea Rossini: "Abbiamo scelto di far parlare solo i protagonisti, le immagini e la musica, per restituire in pieno il senso e l’importanza di Umbria Jazz senza intenti didascalici, promozionali o celebrativi". Il viaggio si snoda tra interviste e racconti: grande protagonista è Carlo Pagnotta "(la sua passione per il jazz ha cambiato la storia di una città e di una regione") e con lui ci sono, tra i tanti, Renzo Arbore, Enrico Rava, Stefano Bollani, Paolo Fresu, il critico musicale Andrea Spinelli, ii fotografo Giancarlo Belfiore, la promoter Patrizia Marcagnani, l’artista Giuliano Giuman. E poi le immagini d’archivio, le star mondiali, la crescita inarrestabile, le grandi svolte.

Prosegue Rossini: "Il documentario è come uno schizzo impressionista, senza disegno preparatorio. Siamo andati in libertà, come il jazz, seguendo l’improvvisazione e la passione, per un pubblico non di specialisti: l’unico modo per non perdersi in un mole infinita di materiale". Concetto su cui punta anche Elisa Marioni: "Abbiamo cercato di esprimere sensazioni e suggestioni, la sfida è stata scoprire gli anni ’70". Sulla magia degli esordi insiste anche Dario Tomassini che sottolinea "l’aria di festa irripetibile in qualsiasi altro luogo e tempo".

Al termine della proiezione Pagnotta non nasconde la soddisfazione. "Mi commuove il bianco e nero degli esordi, non avrei immaginato di diventare un addetto ai lavori. Nella vita la fortuna bisogna cercarsela, spero che tra 50 anni ci sarà ancora Umbria Jazz". Il filmato è visibile su www.tgr.rai.it/umbria e il direttore di Rai Umbria Giovanni Paparini assicura che verrà diffuso in tutti i canali e le piattaforme. Si vedrà su Raiplay e si pensa a una proiezione al PostModernissimo.

Sofia Coletti