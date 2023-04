Umbria Jazz piange il pianista Ahmad Jamal

"Addio Maestro". Con questo saluto apparso sui canali social Umbria Jazz piange la scomparsa di Ahmad Jamal (nella foto). Con lui, dice il festival, "se ne va uno dei più importanti e influenti pianisti della storia del jazz". Uj lo ha ospitato in numerose occasioni, l’ultima nel 2011.

Erede di una tradizione pianistica fondata da Nat King Cole, Jamal ha svolto un ruolo fondamentale per lo sviluppo del pianoforte jazz perché di fatto è stato uno degli inventori della formula del trio pianistico moderno, uno dei primi ad avere avuto il coraggio di innovare, differenziandosi dallo stile boppistico introdotto sul pianoforte da Bud Powell. Il suo stile percussivo, le bellissime aperture melodiche, l’uso magistrale, poderoso della sinistra (tutte qualità amate da Miles Davis, solitamente non tenero con i colleghi musicisti), fanno del pianista originario della Pennsylvania un artista spettacolare, dinamico, che avvince e diverte. Dal vivo era impressionante il carisma del capogruppo, con il suo modo di suonare che non assomiglia a nessuno, come ha potuto ammirare tante volte il pubblico di Umbria Jazz.