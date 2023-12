Umbria Jazz e Fondazione Perugia: Concerto di Natale con il gospel

Musica, arte e cultura nel ricco calendario delle feste offerto dalla Fondazione Perugia. L’appuntamento principale si tiene martedì 19 dicembre alle 18.30 nella Basilica di San Pietro con il “Concerto di Natale“ organizzato da Fondazione Perugia e Fondazione Umbria Jazz. A esibirsi il Virginia State Gospel Choir, uno dei i cori più premiati e importanti del panorama mondiale, composto da giovani musicisti laureati alla Virginia University e da solisti di altissimo livello, per un totale di trenta elementi. Una serata di magia all’insegna della leggendaria tradizione del gospel statunitense: sotto la guida di Perry Evans, il Virginia State Gospel Choir, pur con profonde radici nel gospel tradizionale, allestisce uno show più giovane e moderno e dal forte impatto visivo.

Il repertorio propone un gospel fortemente influenzato da sonorità afroamericane, rhytm&blues e soul per creare un’ atmosfera che unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere. Umbria Jazz ha portato nei suoi festival molti cori, cercando di scegliere il meglio della scena statunitense senza mai dimenticare il senso più profondo della musica religiosa americana. L’ingresso è libero con prenotazione su www.fondazioneperugia.it, fino a esaurimento posti.

La musica è al centro di ulteriori iniziative di Fondazione Perugia. Proseguono con altre due date i “Concerti in terrazza“, organizzati dal Comune e dal consorzio Perugia in Centro: il 26 dicembre e il primo gennaio, sempre alle 18.30 con gli artisti che si esibiranno sulla terrazza di Palazzo Lippi Alessandri, in Corso Vannucci. Ma il periodo festivo sarà impreziosito anche dall’arte. La mostra “Nero Perugino Burri“ di Palazzo Baldeschi, prorogata fino al 7 gennaio, sarà aperta al pubblico con orari straordinari, speciali visite guidate - che comprenderanno le natività presenti nella colleziona permanente - e laboratori natalizi per bambini. Aperture straordinarie anche per la Casa di Sant’Ubaldo a Gubbio e per Palazzo Bonacquisti ad Assisi, con la mostra permanente su San Francesco e l’esposizione temporanea “Spatium Lucis“.