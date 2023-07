Umbria Jazz compie 50 anni, ecco il volume di La Nazione in edicola il 7 luglio!

"Un’idea che compie mezzo secolo, una geniale intuizione che ha aperto il cuore e accarezzato l’anima di tutti coloro che negli anni hanno calcato strade, piazze, sale e teatri umbri per ascoltare musica non scontata, non “usa e getta”, ma profonda e coinvolgente, in grado di non inseguire mode effimere, ma di definire un percorso preciso e lasciare un segno indelebile nell’intero panorama culturale dell’Umbria, oltrepassando i suoi confini e facendo giungere la sua eco oltre quelli nazionali". Così l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti racconta Umbria Jazz. E aggiunge: "Umbria Jazz è amore, passione, voglia di vivere; è l’incanto di fronte alla meraviglia di artisti e di sonorità che affascinano per la loro maestria e per il loro genio, che si offrono completamente all’ascolto di un pubblico attento e affezionato. Cinquant’anni sono un traguardo importante, per la manifestazione e per le città che l’hanno ospitata e verso le quali ha diffuso le sue note armoniose: da Perugia a Orvieto a Terni, l’Umbria intera è stata ospite cordiale e affettuosa di un evento senza tempo".

Quanto all’iniziativa de La Nazione, il quotidiano infatti ha realizzato un volume sul mezzo secolo della manifestazione, che sarà dato in omaggio il 7 luglio con il giornale in edicola, Agabiti parla di un progetto "meritorio. La Nazione - dice l’assessore - ha voluto dedicare ad un momento culturale capace di segnare negli anni la stessa identità della nostra regione. Nelle pagine dell’inserto ritroviamo i fondatori, i personaggi iconici, gli ospiti più rappresentativi e i luoghi più incantevoli che hanno segnato la vita e il percorso di un autentico portato della stessa essenza umbra. Tra le righe e nelle immagini sapremo rintracciare momenti indimenticabili della nostra vita, e riaffioreranno ricordi della nostra giovinezza, segnati da un evento che negli anni ha fatto da contrappunto musicale allo scorrere del tempo nella nostra terra".

Ricordiamo che il volume, curato da Donatella Miliani e realizzato con il sostegno della Regione e il patrocinio dei Comuni di Perugia e di Orvieto, si intitola “Note d’oro. Cinquant’anni di Umbria Jazz“. E allora non resta che aspettare il 7 luglio, quando si accenderanno i palchi dell’evento. Che lo spettacolo abbia inizio...