Umbria Jazz alla Galleria. Nazionale

Anche quest’anno la musica di UJ torna alla Sala Podiani della Galleria Nazionale, "in una delle location più prestigiose ed evocative di Perugia e dell’Umbria – annuncia il Festival –, nel museo dove è custodita la grande grande arte del Medioevo e del Rinascimento". Due concerti al giorno, alle 12 e alle 15.30, da sabato 13 a domenica 21 luglio: protagonista sarà il pianoforte con l’americano Micah Thomas con il suo Trio il 14 luglio, Franco D’Andrea, lo spagnolo Marco Mezquida il 19 e poi Enrico Pieranunzi in doppio concerto il 21 luglio, alle 12 piano solo, alle 15.30 in trio con Mirabassi e Bulgarelli nel progetto “Racconti Mediterranei”. E poi Rita Marcotulli, la signora del jazz tricolore, sarà in scena il 16 luglio. Giovanni Guidi il 20, Ramberto Ciammarugh il 17. Partnership in duo: Francesco Bearzatti e Paolo Birro il 20 luglio per un omaggio a Billy Strayhorn, i francesi Vincent Peirani (anche in una ’solo performance’) ed Émile Parisien il 15 con “Abrazo“, Miguel Zenón e Luis Perdomo con “El arte del Bolero” nei due concerti del 13 luglio e poi Gianluca Petrella e Pasquale Mirra con l’inconsueta formula trombone-vibrafono-elettronica il 18 luglio.