Umbria, gran finale per Miss Italia Due serate in cerca della più bella

Il viaggio nella bellezza di Miss Italia in Umbria arriva alla conclusione con le ultime due tappe del tour 2023, questa sera a Castel Ritaldi e domani a Bastia Umbria. L’attesa è altissima per le ultime sfide che dovranno consacrare la reginetta umbra e le altre miss in gara alla prefinali nazionali.

Si parte dunque questa sera alle 21 a Castel Ritaldi dove il concorso torna dopo un’assenza oltre vent’anni. In in piazza Santa Marina tante ragazze arrivate da ogni parte dell’Umbria sfileranno in passerella per conquistare due fasce importantissime, che garantiscono il lasciapassare per le prefinali nazionali: “ Miss Sport Givova Umbria“ e il titolo speciale di “Miss Castel Ritaldi“. Domani il tour organizzato da Upside Agency, l’agenzia esclusivista del concorso per l’Umbria, approda all’attesa finalissima in Piazza Mazzini di Bastia Umbria, là tutto è iniziato lo scorso 2 luglio, in una serata realizzata con il contributo del Comune. E qui verrà assegnata la fascia più ambita, “Miss Umbria“ 2023, insieme ad altri due titoli, “Miss Perugia“ e “Miss Social Umbria“.

Alla fine saranno dodici le ragazze che partiranno per le prefinali nazionali in rappresentanza dell’Umbria con la speranza di riportare a casa l’ambita corona di Miss Italia, che manca dal 2010 grazie alla vittoria della folignate Francesca Testasecca.

Oltre ai cinque titoli da assegnare (due stasera a Castel Ritaldi e tre a Bastia) sono già sette le ragazze titolari di una fascia sicure di approdare alle prefinali nazionali: sono Silvia Armillei, “Miss Eleganza“, eletta a Nocera Umbra il 15 luglio, Sofia Fucini, “Miss Miluna“ e Yasmin Sekrouf, “Miss Sorriso“, elette entrambe a Citerna il 29 luglio, Rachele Bonci, “Miss Rocchetta Bellezza“, eletta a Gualdo Tadino il 3 agosto, Linda Ficara, “Miss Cinema dottor Kleein“, eletta a Bastardo l’11 agosto, Greta Narcisi, “Miss Framesi“, eletta a Lu Campetto (Sant’Eraclio di Foligno) il 12 agosto e Clelia Andreucci, “Miss Miluna Umbria 2022“ che accede alle prefinali con il lasciapassare conferito direttamente da Patrizia Mirigliani a Fano nel settembre 2022.

Da ricordare che l’anno scorso il titolo di Miss Umbria andrà a Linda Alessi di Foligno, che bissò il successo della sorella Rachele undici anni dopo. Ma alle prefinali nazionali, per rappresentare l’Umbria alla finalissima di Miss Italia, venne scelta Cecilia Alma Levita, ventiduenne di Todi appassionata d’arte e cultura.

Sofia Coletti