Umbria Forum lancia “Magical Mistery Story“ . Il mito dei Beatles con Massarini e The Beatbox

Tornano ad accendersi i riflettori sul progetto “Umbria Forum“ con il nuovo e atteso spettacolo, in scena questo sabato alle 21 al PalaTerni: “Magical Mistery Story“, un travolgente viaggio nella storia e nella musica dei Beatles, in uno show che mescola suono e racconti e unisce la performance della tribute band dei The Beatbox e il fascino narrativo di Carlo Massarini per l’ultima data del tour. Durante i cinque atti che scandiscono lo lo spettacolo, Massarini svelerà gli aneddoti e le curiosità più affascinanti della straordinaria avventura dei quattro baronetti di Liverpool in uno spettacolo dove nulla è lasciato al caso: ogni dettaglio, dalla strumentazione originale dell’epoca identica a quella utilizzata dai Beatles nei loro storici concerti e nelle sessioni in studio, ai cambi di abiti e trucco, è curato con precisione, ricreando l’atmosfera e lo stile unico di quel momento storico.

La scaletta è una sequenza di successi, dal Cavern Club di Liverpool, passando dal periodo Rubber Soul e Revolver, fino ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. A dar vita a questo progetto sono quattro musicisti: Marco Breglia (Paul), Stefano Piancastelli (John), Michele Caputo (George) e Federico Franchi (Ringo). I The Beatbox riproducono fedelmente le hit della discografia “beatlesiana” con precisione esecutiva, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro vocale e visivo del leggendario quartetto. Nell’arco di due ore si potranno così rivivere canzoni come “She Loves You”, “A Hard Day’s Night”, “Yesterday”, “Twist and shout”, “Hey Jude” insieme a vere e proprie chicche come “In My Life“, “Girl”, “Eleanor Rigby” e molte altre pietre miliari della musica moderna. I biglietti sono in vendita su Vivatiket.com e al botteghino del PalaTerni.