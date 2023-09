Umbria Factory Festival La creatività va in scena

Tutto pronto per il ritorno di “Umbria Factory Festival“, il contenitore multidisciplinare dedicato ai linguaggi artistici e ai processi di creazione contemporanea ideato dallo spazio folignate Zut! di nuovo in collaborazione con La MaMa Umbria International di Spoleto.

La terza edizione si svolgerà a Spoleto nei weekend del 15 e 16 settembre, 23 e 24 settembre, 30 settembre e 1 ottobre per poi proseguire a Foligno dal 5 all’8 ottobre e dal 12 al 15 ottobre in molteplici spazi della città. "Il cartellone – ha detto Emiliano Pergolari, uno dei curatori del progetto Zut, con Antonella Pinna per la Regione e Marco Betti del Teatro Stabile dell’Umbria – prevede 16 spettacoli-concerti-performance in prima regionale, 6 debutti e tanti altri progetti per totale di 29 formazioni artistiche, 41 repliche, 4 territori e 10 location".

A Spoleto si punterà su eventi di danza e teatro contemporaneo. “Mohabbat“ di Afshin Varjavandi sarà la prima performance, uno studio sull’Iran, un viaggio alla ricerca dei concetti di uguaglianza, progresso ed emancipazione (il 15 e il 16 al Cantiere Oberdan, alle 21.30) poi sarà la volta di Parini Secondo e Bienoise con “Speeed“, un progetto musicale e coreografico ispirato alla musica eurobeat (il 23 in Piazza San Gabriele Dell’Addolorata, con il Tsu) e Eden Wiseman proporrà l’installazione performativa “Euclidean Space“, dedicata all’architetto e compositore Iannis Xenaki (23 e 24, Cantiere Oberdan).

E ancora, Jared McNeill & Arianna de Angelis M. vanno in scena con “Pedalare, pedalare, pedalare! La storia di Alfonsina Strada“ e “L’ospite“ di Sara Libori chiude la programmazione con uno studio sul rapporto con l’altro.

Il Festival prosegue a ottobre a Foligno. Tra gli spettacoli, quello di Marco Martinelli, del Teatro delle Albe, Stefano Pilia, Spiralis Aurea, Luisa Borini.