Umbria Civica: "Un Frecciarossa che attraversi tutta la regione"

PERUGIA – "Dotare l’Umbria di un Frecciarossa che vada dall’interconnessione di Arezzo a quella di Orte, passando per l’intero territorio regionale, con accesso diretto all’alta velocità e transito del treno fra la linea veloce e quella ordinaria, assicurando così un servizio di alta qualità a un bacino di utenza di circa un milione e mezzo di persone, considerando anche i territori delle province di Arezzo, Rieti e Viterbo".

È la proposta di Umbria Civica, federazione di liste civiche e movimento civico della regione. Proposta che arriva proprio nel giorno di un nuovo incontro fissato a Roma per discutere della stazione dell’alta velocità ferroviaria in Toscana tra la provincia di Siena e quella di Arezzo.

"Questo servizio – spiega il coordinatore regionale Nilo Arcudi – si può ottenere, in direzione nord- sud, facendo uscire ad Arezzo il Frecciarossa dalla linea di alta velocità, facendolo quindi passare in tutta l’Umbria sul tracciato ordinario, per poi farlo rientrare ad Orte sulla linea veloce".