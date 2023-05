’Umbria Civica’ appoggia Carizia Anniboletti aspetta gli indecisi

UMBERTIDE – Ultimi giorni di trattative, serratissime, in vista del ballottaggio per le amministrative di domenica e lunedì prossimi che oppone il centro destra del sindaco uscente Luca Carizia (43,82% al primo turno) al centro sinistra guidato da Sauro Anniboletti (30,71%). Da tempo è aperta la caccia ai voti degli schieramenti minori destinati a fare la differenza, e se l’M5S ha detto "si" al centrosinistra accettando l’apparentamento, Corrente ha detto "ni", respingendolo ma con una chiara (e criticata) dichiarazione di voto a favore del Csx. Restano così in ballo Patto23 e Liberailfuturo, divise al loro interno tra chi guarda a destra e chi ha ancora il cuore a sinistra.

A loro in particolare, ma anche a tutti i ’civici’ sparsi nelle varie liste si rivolge un nuovo soggetto che intende sparigliare le carte in favore della destra: ’Umbria civica’. Il presidente Nilo Arcudi ed il coordinatore regionale Filippo Schiattelli invitano "tutte le aree civiche, i propri militanti e sostenitori che a livello regionale si riconoscono nel movimento a sostenere Carizia in una fase delicata per Umbertide, dando continuità all’azione amministrativa messa in campo in questi anni. In particolare il terremoto e la necessità di completare i progetti finanziati dal Pnrr, obbligano tutti a non perdere tempo ed a lavorare fin da lunedì insieme alla Regione ed al Governo per la città".

