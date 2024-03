Umbria capitale mondiale dei diritti. Disabilità, vertice dei Sette Grandi tra Assisi e il castello di Solfagnano

di Roberto Borgioni

PERUGIA

Non sarà un G7 blindato. L’Umbria accoglierà a braccia spalancate i ministri delle sette superpotenze mondiali. Li farà entrare nella piazza del Sacro Convento di Assisi insieme a volontari, associazioni, famiglie. Del resto non si possono serrare le porte o mettere barriere se si parla di diritti, inclusione, solidarietà. Sono proprio questi i temi del G7 mondiale sulla disabilità, il primo della storia, che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre tra la casa dei francescani ad Assisi e il castello di Solfagnano, nel comune di Perugia.

A presentarlo, ieri mattina in Prefettura, il ministro per la disabillità, Alessandra Locatelli. Con uno slogan forte, chiaro e preciso: "Prima le persone". Perché, ha detto il ministro, "siamo in luoghi meravigliosi, ma la differenza la fanno proprio le persone. Questo G7 dovrà affrontare tanti problemi che riguardano la disabilità: inclusione, accessibilità dei luoghi, scuola, integrazione sociale e sanitaria. L’Italia è un buon modello, grazie anche al lavoro straordinario di associazioni e volontari. Con questo G7 vogliamo dare l’esempio partendo proprio dalla terra di Francesco, superare le discriminazioni, essere concreti". Le delegazioni arriveranno da Francia, Inghilterra, Germania, Canada, Giappone e Stati Uniti. Invitate anche rappresentanze da Tunisia, Cile, Kenya e Vietnam. Il 14 ottobre saranno accolte nella piazzale del Sacro Convento di Assisi, con la presenza di associazioni, volontari e famiglie. Sarà, auspica il ministro Locatelli, un grande abbraccio collettivo. La sede operativa del vertice mondiale, con i ministri dei Sette Grandi, sarà invece nei due giorni successivi nel castello di Solfagnano, quasi al confine tra Perugia e l’Altotevere. Ma il G7 sarà preceduto da un altro appuntamento: "Ad aprile faremo qui in Umbria un incontro con associazioni, famiglie, comunità di sostegno e volontari che si occupano di disabilità. Vogliamo ascoltare il territorio, le sue esigenze, le sue proposte e poi portare tutto all’attenzione internazionale".

E la presidente della Regione, Donatella Tesei, aggiunge: "Siamo pronti, l’Umbria è pronta. Abbiamo un messaggio straordinario da trasmettere, che è quello del Serafico. È un simbolo, un emblema, dobbiamo partire da lì per costruire tutto il resto. Questo è un evento che lascerà il segno nel mondo intero". Perché, come dice il custode del Sacro Convento fra’ Marco Moroni, "le persone sono sempre un dono, mai un problema".