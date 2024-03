Umbria Antica, tre giorni di lezioni di storia e ’archeo’

TODI - Una novità nella stagione culturale della città, dal 15 al 17 marzo. Si tratta di Umbria Antica, una tre giorni dedicata alle grandi lezioni di storia, ai libri con la saggistica di settore, alle visite guidate al patrimonio archeologico cittadino. Lo spirito è quello della divulgazione attraverso lezioni gratuite, e facilmente accessibili, di archeologi e storici che racconteranno le tante sfumature del mondo antico, dai popoli italici agli Etruschi, dalla Grecia classica a Roma. E comunque non saranno solo lezioni. Al Festival ci sarà una speciale serata al Teatro Comunale (15 marzo, ore 21) con protagonista Umberto Galimberti che parlerà de "L’uomo nell’età della tecnica" partendo da una provocazione, che non è più l’umano a governare la tecnica, ma è la tecnica a governare l’umano. Non mancherà una Fiera del Libro in collaborazione con le principali case editrici di saggistica (Laterza, Il Mulino, Carocci), allestita nella Sala delle Pietre. Inoltre, nel corso delle giornate, saranno organizzate speciali visite guidate alle Cisterne romane e alla sezione archeologica del Museo Civico per valorizzare e far conoscere al pubblico il patrimonio tuderte.

Tra gli ospiti, oltre a Umberto Galimberti, Giovanni Brizzi, uno dei maggiori esperti di storia annibalica e storia militare antica, Andrea Carandini, Costantino d’Orazio, nuovo Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e dei Musei Nazionali di Perugia - Direzione Regionale Musei Umbria, Valentino Nizzo, Marcella Frangipane, Livio Zerbini, Arnaldo Marcone, Nicola Mastronardi, Paolo Giulierini e tanti altri ancora. Giovanni Brizzi presenterà per la prima volta in Umbria, venerdì alle 17.30, il suo ultimo lavoro, Imperium. Il potere a Roma (Laterza 2024).

