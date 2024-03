Umbria Antica Festival A lezione di storia

“Il Cuore Verde d’Italia batte al ritmo della storia“: eccolo il filo rosso e il tema portante della terza edizione di “Umbria Antica Festival“ che torna con tante novità, svelate ieri a Palazzo Donini dall’ideatore e direttore Andrea Fioravanti. "Dopo aver girato e attraversato tutta la regione con singole giornate spot quest’anno si cambia – ha detto –: il Festival si radica a Todi, dove si terrà da venerdì 15 a domenica 17 marzo con tre grandi giornate che chiamano a raccolta archeologi e storici per raccontare le tante sfumature del mondo antico: dai popoli italici agli Etruschi, dalla Grecia classica a Roma".

La manifestazione ha anche un nome nuovo (prima era il Festival dell’Umbria antica) ma conserva intatto lo spirito di sempre: divulgare la storia con lezioni gratuite, accessibili e aperte a tutti ma di alto livello scientifico con i più importanti studiosi ed esperti del settore. "Non siamo in una torre d’avorio – ha proseguito Fioravanti – ci rivolgiamo a cittadini, turisti, appassionati e curiosi per promuovere lo straordinario patrimonio storico-archeologico umbro". Al suo fianco c’è il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano che ha fortemente voluto il Festival in città. "L’evento qualifica la nostra proposta culturale e apre la stagione turistica. Puntiamo sulla promozione integrata per tutta la regione".

Protagonisti del Festival, con lezioni alla Sala del Consiglio del Palazzo del Capitano saranno, tra i tanti, Giovanni Brizzi, Andrea Carandini, Costantino D’Orazio, Valentino Nizzo, Marcella Frangipane, Livio Zerbini, Augusto Ancillotti, Arnaldo Marcone, Nicola Mastronardi, Paolo Giulierini. Oltre alle lezioni di storia, venerdì 15 al Teatro Comunale Umberto Galimberti parlerà de “L’uomo nell’età della tecnica“ in un cartellone che schiera anche la Fiera del Libro in collaborazione con le principali case editrici di saggistica e speciali visite guidate alle Cisterne Romane, al Museo Civico e al Museo Lapidario.

In un’ottica regionale ci sarà poi Extra Festival con focus su Perugia: venerdì 22 e sabato 23 marzo l’Auditorium San Francesco al Prato ospiterà una due giorni dedicata alla storia di Perugia con qualche incursione nel mondo della Roma antica, con relatori Michele Bilancia (sulle mura etrusche), Paolo Braconi, Luana Cenciaioli, Filippo Coarelli e Maria Angela Turchetti, anche qui con visite al Parco delle mura etrusche e all’Ipogeo dei Volumni.

"Ma non ci fermiamo qui" dice Andrea Fioravanti che annuncia i podcast con tutte le lezione ma anche una nuova serie, “Epocale“, che proporrà video-podcast con interviste informali di un’ora a direttori e direttrici di musei e siti archeologici gestiti dalla Direzione regionale musei dell’Umbria.

Sofia Coletti