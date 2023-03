Umbra Acque, lavori di manutenzione Stanotte sospesa l’erogazione idrica

Il gestore del servizio idrico informa la cittadinanza che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione: dalle ore 22 di oggi alle ore 6 di domani verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti ViePiazze del Comune di Tuoro sul Trasimeno: Via Roma; Piazza del Municipio; Via Ritorta; Via Aganoor Pompili; Via Giacomo Matteotti; Via Sant’Antonio; Via Posta; Piazza Giuseppe Garibaldi; Via A. Gramsci; Via del Mercato; Via Giuseppe Mazzini; Via Pozzo e tutte le rispettive vie limitrofe. Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com. Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta a disposizione per le informazioni o richiesta di interventi, numero verde 800 250 445.