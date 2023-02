Umberto, Carlo e Costantino Quando l’amicizia nasce in cucina

Sono già una squadra invincibile perché a unirli, oltre alla passione per la cucina, c’è un vincolo fortissimo di amicizia. Carlo e Umberto Trotti sono padre e figlio, il primo ha inventato l’Osteria del Trap, il secondo l’ha fatta conoscere in tutta Italia. Costantino Mattei è un loro amico, ingegnere che ha sostituito l’elmetto di protezione con il cappello da chef. Hanno iniziato a cucinare insieme nelle cene organizzate per beneficenza. Poi l’idea, avuta da Umberto: "Ma perché non ci cimentiamo in una gara?". E così il “trio dei fornelli“ parteciperà alla competizione dedicata allo street food, organizzata dalla Federazione italiana Cuochi a Rimini. Umberto non è di certo nuovo a questo tipo di gare: lui e sua moglie, la pasticcera Fjorda, si sono classificati in numerose e diverse competizioni in giro per l’Italia. La squadra composta da Umberto, Carlo e Costantino si chiamerà “Andiamo all’assaggio“ che è un po’ il grido di battaglia di Umberto, la sua filosofia di vita. "Non è mai troppo tardi", dice Costantino, chef per passione. "Il nostro è il “panino“ dell’amicizia – raccontano sorridendo –, è il panino di chi ama il territorio dove vive e lo porta nel cuore, di chi non si arrende mai ed è pronto a gettarsi a capofitto in esperienze nuove e appassionanti. Perché si è giovani finché non ci si stanca di essere curiosi e di andare a vedere ciò che c’è dietro l’angolo". Tanto più se “girare“ quell’angolo significa partecipare a una gara nazionale a Rimini.