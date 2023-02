Umbertide, torna il Carnevale ed è festa grande

Veglioni in maschera, sfilate di carri, musica e divertimento per tutti. Torna il Carnevale a Umbertide, dopo lo stop causato dalla pandemia, con un ricco programma che unisce il lavoro dell’amministrazione comunale con quello delle associazioni (in foto l’edizione del 2020). "Il vero successo – dice il vicesindaco Annalisa Mierla, che ha tirato le fila dell’iniziativa – sta nella sinergia tra le forze del volontariato umbertidese, ovvero Pro Loco, circoli, Asad, Gruppo Volontari e associazioni sportive. Sono tutti parte attiva della vita della nostra comunità, con un grande impegno verso l’educazione dei nostri ragazzi e più in generale verso la piena realizzazione di una cittadinanza attiva".

Primo appuntamento del Carnevale, sabato prossimo alle 22 il veglione in maschera organizzato da Avis e dell’Accademia dei Riuniti dal titolo “Time-Scopri il tuo tempo“ con musica dal vivo la Outside Band e Dj Shaft. Domenica alle 14.30 Domenica 19 la sfilata dei carri organizzata dalle Pro Loco di Umbertide, Pierantonio, il Circolo Uisp di Spedalicchio e CoopAsad. Nel pomeriggio di martedì grasso, il 21 febbraio, alla Ex-Tabacchi Festa di Carnevale organizzata da FC Umbertide Agape. Infine, domenica 26 febbraio, in piazza Michelangelo ecco “Bruciamo il Carnevale“, evento che prevede una sfilata di bambini in maschera, la sfida tra le Pro Loco con i giochi di una volta e, come da tradizione, il pupazzo raffigurante il Carnevale che sarà incendiato. Nel pomeriggio del 19 febbraio feste anche nelle frazioni di Calzolaro con la festa in maschera presso il Cva e Niccone presso il circolo della frazione mentre in Piattaforma dalle 18.00 alle 23.00, come secondo evento di Digital CallingRockin’Umbria si esibiranno i dj Co-Pilot, Feel Fly, F.T.G e Steb. Pa.Ip.