Umbertide, Sauro Anniboletti è il candidato sindaco del centrosinistra

Sauro Anniboletti, medico stimato per il suo notevole spessore umano e professionale è il candidato sindaco del centrosinistra. Settantuno anni compiuti l’altro ieri, in pensione da un paio di anni, impegnato in ambito sociale e sportivo, ha avuto il merito di compattare in una sintesi non facile le varie anime di quasi tutti partiti della coalizione: Pd, Umbertide CambiaCiviciX, Alleanza Verdi-SinistraSinistra per Umbertide, Umbertide Partecipa, Psi. Manca all’appello il Movimento 5 Stelle, pare molto diviso in merito all’appoggio da dare al Csx ed in particolare al Pd. La coalizione esprime soddisfazione: "Ringraziamo Anniboletti per essersi messo a disposizione con spirito di servizio rispetto ad un progetto che vuole elaborare un’idea alternativa di governo della città. Intendiamo allargare da subito la coalizione con un dialogo che coinvolga tutte le realtà territoriali, a partire dalle le forze progressiste con le quali sono stati già condivisi dei percorsi programmatici e metodologici. Una sfida ambiziosa per costruire una coalizione rappresentativa di tutte le forze alternative alle destre che ridia dignità ad Umbertide". L’appello è diretto in particolare ai grillini con cui Pd e Uc hanno fatto fronte comune all’opposizione, a Corrente e al suo candidato Federico Rondoni, magari a “Libera il futuro“, che lasciati i lidi della destra potrebbe approdare alla sponda opposta con il candidato Pier Giacomo Tosti ed al Prc, che nei giorni scorsi ha fatto capolino. Intanto Luca Carizia, Lega, è ancora in attesa di benedizione da Fratelli d’Italia; si attendono poi le decisioni di Patto23, che oggi alle 16.30 a S. Francesco si presenta alla città.

Pa.Ip.