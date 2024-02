Umbertide e Montone celebrano ’Re Carnevale’

UMBERTIDE – Due appuntamenti con il carnevale in Alto Tevere. Si comincia ad Umbertide domani con la sfilata dei carri e quindi si festeggia a Montone con music e maschere in piazza Fortebraccio. Appuntamento per grandi e piccini martedì grasso il 13 febbraio con la musica del Dj Moreno Carlicchi. Ad Umbertide c’è grande attesa tra i bambini per la sfilata (maltempo permettendo) che ha visto l’impegno corale del Comune, delle Pro loco umbertidese, di Pierantonio, Spedalicchio e Calzolaro, delle associazioni locali. L’appuntamento è per le 14.30 quando carri e maschere attraverseranno le vie della città per poi raggiungere Piazza del Mercato, sotto la Rocca. La vicesindaco Annalisa Mierla commenta: "Il divertimento è una cosa seria. Un grazie va alle Pro loco, alle associazioni e al comandante Gabriele Tacchia, che ha seguito procedura per farci divertire in sicurezza". Le fa eco la presidente di Pro loco Umbertide Camilla Becchetti: "Abbiamo deciso ampliare il Carnevale rispetto agli anni precedenti e siamo molto felici per l’ingresso della Pro loco di Calzolaro. Ogni edizione il numero dei partecipanti aumenta e per questo abbiamo spostato l’arrivo della sfilata in piazza del Mercato, più grande e capiente e di realizzare un secondo evento la domenica successiva in piazza Michelangelo". A Montone, martedì grasso in Piazza Fortebraccio merenda per i bambini e alle 18.30 aperitivo per i più grandi.

Pa.Ip.