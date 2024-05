"Umbertide è al collasso". Il Pd all’attacco di Carizia

Polemica sul Rendiconto di gestione, che osannato dalla maggioranza, per l’opposizione "conferma l’incapacità della Giunta carizia di realizzare quanto c’è nel bilancio di previsione". Alle percentuali di efficacia che l’amministrazione propone, il Pd oppone "alcune cose sotto gli occhi di tutti: i servizi funzionano male, la città è sporca ed insicura". L’attacco è duro: "La macchina pubblica è ridotta al collasso per mancanza di personale mentre si aumentano solo gli incarichi fiduciari". Quindi "l’agonia lenta ma continua dell’ospedale e i servizi sanitari", a cui si aggiungono "gli spazi pubblici non curati privi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nel centro storico, che nelle frazioni".

Ma non basta: per i Dem la scuola del Niccone è una sorta fabbrica di san Pietro, dove un intervento di soli 800.000 euro è da quattro anni in esecuzione e non si ha certezza della fine lavori; gli interventi del Pnrr, provenienti in gran parte da progettazione pregressa stentano a decollare e sono pure sbagliati, come la realizzazione della passerella sul Tevere. Infine per l’opposizione "Non ci si può beare se c’è avanzo di amministrazione consistente: questo è solo è sinonimo di cattiva amministrazione, soprattutto a Umbertide dove la tassazione è al massima per Irpef e Tari. Gli umbertidesi si ritroveranno a pagare per la tariffa dei rifiuti 400.000 euro in più per il 2024 e ulteriori 200.000 euro per il 2025".