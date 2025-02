Umbertide, cantiere per le fogne. Al via i lavori in Largo Fezzuoglio

UMBERTIDE - Un nuovo cantiere aperto a Umbertide. I lavori, che riguardano l’implementazione del sistema fognario della zona inizieranno oggi presso la rotatoria Largo Fezzuoglio. L’opera, dice il Comune, "è necessaria per il convogliamento delle acque reflue dell’area residenziale e per la ricezione fognaria di una nuova media struttura di vendita che verrà realizzata nei pressi di via Pitulo".

Il cantiere, suddiviso in tre fasi, prevede inizialmente la chiusura parziale della rotatoria di Largo Fezzuoglio con le seguente deviazioni del traffico: per chi percorre via della Repubblica la rotatoria resterà interdetta con obbligo di svolta a destra in via Sanzio; per chi proviene da piazza Marx con direzione via Martiri della Libertà, obbligo di svolta a sinistra in via Moro; provenendo dal sottopasso di via Martiri della Libertà vi sarà l’obbligo di svolta a destra per riprendere la Tiberina 3 Bis; per chi viene da via Pitulo è consentita la svolta a destra in direzione del sottopasso o per la Tiberina 3 bis.

La prima fase dei lavori terminerà entro fine febbraio.