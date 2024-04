Ultimo giorno di incontri. Oltre 10mila prenotazioni

Ultimo giorno della XIII edizione di Festa di scienza e filosofia. Intanto continuano a crescere le prenotazioni alle conferenze, che ieri hanno raggiunto quota 10.422. La quarta giornata si aprirà alle 10.30 con i primi tre incontri che spazieranno dal teatro alla filosofia. Ma si parlerà anche di Medio Oriente, con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte Fernando Ferroni, professore ordinario del Gran Sasso Scienze Institute; Gihan Kamel, professoressa alla Helwan University Egitto, responsabile Sesame e ambasciatrice della Scienza per la Pace; Giorgio Paolucci, direttore scientifico fino al 2019 di Sesame e dal 2020 Chef Scientific Officer del laboratorio Elettra di Trieste. In collegamento, invece, David Levy, professore alla Tel Aviv University; e Eliezer Rabinovici, professore alla Hebrew University, presidente del Cern Council e uno dei padri fondatori di Sesame. E ancora, Marco Andreatta, professore ordinario di Geometria all’Università di Trento, con “Mostrare e dimostrare“; Pierluigi Contucci, professore ordinario di Fisica Matematica all’Alma Mater Studiorum Università degli Studi Bologna, con “La rivoluzione dell’intelligenza artificiale“; Eugenio Coccia, direttore dell’Institute for High Energy Physics di Barcellona, con “Spazio e tempo dall’antica Grecia alla Gravità quantistica“; e il linguista Massimo Arcangeli con “Il Mediterraneo fra l’antichità classica e l’età medievale“. In chiusura, infine, l’analista geopolitico Dario Fabbri con una conferenza dal titolo “Il leader e la colpa del mondo“ e il fisico Roberto Battiston con “La nuova corsa allo Spazio“.