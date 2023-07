Ultimi due giorni di caldo in Umbria, da martedì temperature in calo L'ondata di caldo in Umbria sta per terminare dopo 10 giorni. Temperature fino a 40°C, poi discesa decisa e temperature sotto media per 24 ore. Giovedì e venerdì piacevoli, poi dal weekend ritorno di correnti più calde e umide. Possibilità di rovesci o temporali.