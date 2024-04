Ultimi appuntamenti. Da Spollon a Muciaccia

L’Influencer & Creator Festival chiude col botto un’edizione di successo. Sono ancora numerosi, oggi, per l’ultima giornata, gli eventi in programma. Alcuni sono particolarmente attesi. Alle 12 in Bct “Giornalismo digitale“, con il patrocinio dell’Ordine giornalisti dell’Umbria (tra gli ospiti Angelo Luigi Baiguini, vicepresidente dell’Odg nazionale). Sempre alle 12, ma al PalaSì!: “Nonne e nipoti: quando i fornelli uniscono le generazioni“. Ospiti dell’incontro Emanuele Ferrari, Nonna Natalina e Nonna Iside. Giovanni Muciaccia sarà il protagonista dell’appuntameto delle 15 al Politeama con i suoi “Attacchi d’arte contemporanea“. Poi spazio alla poesia in Bct alle 15 e, sempre alle 15, al PalaSì! saranno protagonisti i “Borghi d’Italia“. Valeria Montebello, alle 15, salirà sul palco di Piazza Europa per “È ’solo’ sesso“. A seguire “Musica dallo spazio“. “Casa a prima vista“ sarà protagonista con Ida Di Filippo e Gianluca Torre alle 16.30 in Bct. Alle 17.30 un altro degli incontri più attesi: l’attore Pierpaolo Spollon con “Tu chiamale se vuoi... emozioni“!. Ospite d’eccezione, poi, alle 18 in Bct: Alberto Matano sarà intervistato da Angelo Mellone nell’incontro “Siamo tutti una piattaforma“. Due appuntamenti con la cucina: alle 17 in piazza Europa con Daniele De Rossi e alle 18 al PalaSì! con Davide Nanni. Chiuderà alle 18.30 sul palco di piazza Europa “Spotify è un social network?“: ne parleranno Andrea Ponzoni, Tommi Kuti, Animaux Formidables.