Ultima ondata di caldo "In Umbria presto arriverà la burrasca che segna il fine estate"

"Dovremo resistere altri 5 o 6 giorni, perché tra il 25 e 26 agosto potrebbe arrivare la classica burrasca che spazzerà via l’estate o almeno il caldo esagerato di questi periodi". Fabio Pauselli di Umbria Meteo, traccia il quadro per la nostra regione di questi ultimi dieci giorni di agosto duranti i quali è previsto l’arrivo dell’ultima intensa ondata di calore "che sarà comunque meno forte di quella che abbiamo subìto a luglio".

Pauselli, andiamo per ordine: iniziamo da questo week end in Umbria.

"Oggi e domani le temperature caleranno di qualche grado rispetto agli ultimi giorni, questo per l’arrivo di qualche possibile temporale ed aria da occidente che attenuerà il caldo delle ultime ore".

In fondo è pur sempre estate e questi giorni sono sembrati vivibili tutto sommato...

"Beh l’intensità non è stata eccessiva, ma non c’è da scordare che le giornate sono ormai più corte di un’ora rispetto a luglio e la notte allo stesso tempo più lunga: due ore di sole in meno insomma, non sono certo poca cosa nel quadro generale delle temperature sia massime che minime".

Passiamo a lunedì.

"Inizierà quella che si preannuncia come l’ultima ondata calda estiva e in questo caso la differenza rispetto ad altre ondate la farà l’orografia della nostra regione".

In che senso?

"Sarà un’ondata caratterizzata da aria africana che con correnti deboli nord-orientali, creerà una sorta di effetto-phoen provocato dalla presenza degli appennini nella nostra regione, con conseguente sensibile aumento di calore".

E’ quello che è accaduto al luglio?

"No, esattamente l’opposto. Il mese scorso infatti siamo stati in parte salvati dall’orografia che ha evitato che le temperature superassero i 40 gradi: in quei giorni è arrivata aria sud-occidentale, senza che si creasse l’effetto compressione provocato dalle nostre montagne e che ‘riscalda’ l’aria al suolo".

Ci sarà da soffrire ancora qualche giorno insomma?

"Beh, un po’ sì. Ma l’aria sarà comunque meno calda di quella di luglio: in quel periodo a 1.500 metri si è arrivati a 27-28 gradi, ora saremo a 23-24".

Come si traduce questo nelle città?

"Nel nord della regione le temperature massime varieranno fra 35-37 gradi, 36-38 nel Perugino e Folignate, mentre nel Ternano si arriverà probabilmente sui 38-39 gradi, senza escludere che si tocchino i 40. Poi è evidente che non si possono fare le previsioni per ogni quartiere, ma in via generale questa sarà la situazione".

E da giovedì invece cosa accadrà?

"Al 70-80% è previsto l’arrivo di aria atlantica che farà abbassare parecchio le temperature con relativi temporali: sembra proprio debba essere la classica burrasca che spazza via l’estate".

Estate che in generale è stata tra le meno-peggio degli ultimi anni, giusto?

"Beh, a luglio la media è stata di 1,5-2 gradi in più rispetto alla media in Umbria. Ma la pioggia di maggio e giugno ha un po’ aiutato: ad esempio la presenza nelle città di una vegetazione più fitta e meno secca ha consentito un riscaldamento minore. A testimonianza che gli alberi servono, eccome".

Michele Nucci