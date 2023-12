Uj Winter Trent’anni da mettere in mostra

Trenta candeline da spegnere con lo sguardo rivolto al futuro, ma celebrando anche una storia che oggi è di grande successo, ma che allora conteneva tutti i rischi e l’entusiasmo della sfida. Umbria jazz winter compie trent’anni e lo fa raccontando anche se stessa con una mostra degli storici manifesti allestita fino al 7 gennaio a palazzo Coelli, sede della fondazione Cassa di risparmio.

La trentesima edizione di Uj Winter si tiene dal 28 dicembre al primo gennaio: 140 ore di musica, con 22 band, 79 eventi, circa 140 artisti in sette luoghi della città. Si comincia alle 11 e 30 con la Street parade dei Funk Off e si finisce alle ore piccole. I luoghi sono il teatro Mancinelli, la sala dei 400 e la sala Expo del palazzo del Capitano del popolo, il Palazzo dei sette, il Museo Emilio Greco. Il duomo ospiterà i canti religiosi del coro gospel il pomeriggio di capodanno, giornata mondiale della pace. I cenoni per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tanta buona musica dal vivo si terranno nel palazzo dei Stette e nella sala Expo del palazzo del Capitano del Popolo. Qui si terranno anche i jazz lunch e jazz dinner, per chi vorrà coniugare la musica con la buona cucina orvietana. Nel palazzo dei Sette va in scena musica no-stop dall’ora di pranzo fino a notte. Ashley Kahn, critico musicale, giornalista e scrittore, sottoporrà a un blindfold test (si fanno ascoltare dei brani a un musicista che deve indovinare l’esecutore) Cécile McLorin Salvant. Il test "alla cieca" si svolgerà il 30 dicembre al palazzo del Capitano del Popolo ad ingresso gratuito. In cartellone una nuova produzione originale del festival con la Umbria Jazz Orchestra, Joe Lovano, arrangiamenti e orchestrazioni di Michael Gibbs e la partecipazione di Steve Wilson, Peter Washington e Lewis Nash. Il capitolo omaggi comprende lo spettacolo di musica e reading VivaDe André, a cura di Luigi Viva, con ospite Danilo Rea; We Wonder, dedicato a Stevie Wonder con il classico quartetto di Fabrizio Bosso con ospite speciale Nico Gori, sax e clarinetto; Dear Dexter, quintetto con Piero Odorici, in memoria del grande Dexter Gordon. Una delle star del festival è Cécile McLorin Salvant (foto in basso), astro della vocalità, con un pregevole sestetto. Si potranno anche ascoltare, fra gli altri, Tarantino, Fortner, Nakamura e Ogawa, ovvero il quartetto di Alexa Tarantino, sassofonista in grande ascesa. Enrico Rava torna alla testa di un quintetto, i Fearless Five. Poi Alessandro Lanzoni e Francesco Cafiso, Ray Gelato & The Giants, Olivia Trummer. Una fotografia in bianco e nero della musica americana delle radici, quando il jazz stava nascendo: è questa la missione degli Sticky Bones, band italianissima. Nel nuovo album di Filippo Bianchini e Luca Mannutza, "A tu per tu", c’è il senso di un incontro musicale. Un incontro che si ripete dal vivo.

Cla.Lat.