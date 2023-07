UJ, un evento tira l’altro All’Arena Santa Giuliana è la notte di Mika Note e gente ovunque

Un evento tira l’altro al cinquantennale di Umbria Jazz, nei palcoscenici gratuiti, nei teatri e nelle sale dedicate e all’Arena Santa Giuliana, dove dopo le star Bob Dylan, Bollani ed Hancock, stasera si esibirà Mika. Artista che torna al festival dopo il sold out del 2016. Intanto la città vive e si gode le sue magiche atmosfere. Turisti e note ovunque, code ai musei e alle mostre d’arte. Capita così di vedere, ad esempio, che Ray Gelato, amatissimo dal pubblico degli habituée, faccia un salto così come altri artisti nell’ex chiesa della Misericordia di via Oberdan per ammirare i quadri dell’artista Alessia Cigliano e, vista la presenza degli strumenti (Cigliano insieme al marito avvocato-sassofonista Marco Brusco ci diverte e trasformare in note i colori delel sue opere) diano vita alle jam session improvvisate. Sempre grande seguito anche per i Funk Off e le loro Parade in centro. Gettonatissimi anche gli spazi food & drink alla “Bottega del Vino“ e al “Priori Secret Garden“. Divertimento assicurato in piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci.

D. Mil.