UJ, l’edizione dei record Laurenzi: "Squadra che vince non si cambia"

L’edizione dei record. Umbria Jazz chiude il cinquantennale con numeri straordinari: un incasso superiore ai 2,3 milioni di euro per 40mila paganti, con una media di 3.200 paganti al giorno alll’Arena, oltre 500 al teatro Morlacchi e 150 alla sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria. "A livello di biglietti abbiamo raggiunto il record del 2019, superando però gli incassi" è il commento del presidente della Fondazione Gian Luca Laurenzi che parla di una "manifestazione che infonde e diffonde gioia, in chi la organizza e in chi ne fruisce". E a proposito di chi tutto l’anno si adopera perché Umbria Jazz possa essere sempre all’altezza della sua fama, il presidente, nel ringraziare tutti i componenti dello staff e i responsabili dei vari settori, nessuno escluso, a precisa domanda sul futuro del Festival risponde: "Squadra che vince non si cambia. Il mio mandato si esaurirà nel 2025 – spiega –, fino a quella data la mia intenzione è di confermare il direttore artistico e le altre professionalità che hanno permesso di ottenere questi risultati. Squadra che vince non si cambia – ribadisce – sarebbe da sciocchi e si rischierebbe di fare la fine del Perugia" aggiunge riferendosi ala squadra di calcio che sta attraversando un momento delicato dopo la retrocessione in C. "È stata un’edizione straordinaria con un’organizzazione impeccabile e un’atmosfera di festa unica – concorda la presidente della Regione Donatella Tesei –. Ribadisco, come fatto in passato, che UJ è patrimonio dell’Umbria e dell’Italia perchè di rilevanza internazionale". Anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, esprime "ammirazione sentita e sincera" per la professionalitá messa in campo. "In questa edizione – dice ringraziando pure gli operatori dei servizi comunali e delle forze dell’ordine per il livello di sicurezza garantito nei dieci giorni di flussi davvero straordinari nel capoluogo –, abbiamo rinnovato la consapevolezza del patrimonio che abbiamo e rinfrescato una memoria che sa però guardare al futuro, sentendo inoltre la responsabilitá di far crescere e valorizzare ancora la manifestazione". Insomma, tutti concordi nell’augurare "lunga vita a Umbria Jazz per altri 50 anni di successi". Il Festival dà ora appuntamento a ‘Umbria jazz weekend’ (Terni dal 14 al 17 settembre), e poi al trentennale di ‘UJ Winter’ a Orvieto (28 dicembre 1° gennaio).

Donatella Miliani