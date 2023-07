UJ è un vero traino per l’economia Previste oltre 102mila persone Spenderanno più di cinque milioni

Ogni turista che arriverà la prossima settimana per assistere a Umbria Jazz spenderà in media 103 euro. Il cosidetto "escursionista" invece (colui che arriva e riparte in giornata) ne spenderà 41, mentre gli umbri che saliranno in centro in media tireranno fuori dal portafogli 17 euro al giorno. Tutto questo porterà nelle casse di alberghi, negozi, ristoranti e musei una cifra di 5,2 milioni in dieci giorni. E le previsioni sono molto buone anche sulle presenze dato che si stima di superare le 102mila persone, delle quali quasi 46mila saranno turisti e 56mila umbri (ma qui la stima è molto prudenziale).

Numeri straordinari, che ieri sono stati illustrati dall’amministratore unico dell’Aur (Agenzia Umbria Ricerche), Alessandro Campi, alla presenza della presidente della Regione, Donatella Tesei e degli esperti dell’Agenzia stessa che hanno effettuato una ricerca su "Grandi eventi, trasformazioni territoriali e sviluppo economico: il caso di Umbria Jazz". L’intera manifestazione, fra la spesa dei turisti, gli ingaggi e i contributi pubblici ha un effetto moltiplicatore nell’economia regionale che "giustifica così i tanti finanziamenti pubblici". Nel suo complesso infatti, compresa la parte consistente degli effetti che ricade nel resto d’Italia, la macchina UJ si può dire che riesca a generare, in tutto il territorio nazionale 25 milioni di euro di produzione; 11 milioni di euro di Pil; 9,8 milioni di euro di valore aggiunto; 173 unità di lavoro.

E vale la pena allora chiedersi qual è il ritorno economico, per l’Umbria delle risorse pubbliche che vengono stanziate per l’attività della Fondazione. I 2,61 milioni di euro di contributi pubblici stanziati per il 2023 hanno generato un effetto moltiplicatore su Pil e valore aggiunto pari rispettivamente a 2,64 e 2,18. Significa che ogni 100 euro di risorse pubbliche riescono ad attivare sul solo territorio regionale 264 euro di Pil e 218 di redditi. Ogni 100 euro di spesa pubblica si stima attivino altresì 606 euro di produzione a livello locale.

Va poi aggiunto per il 2023, la spesa di organizzazione del festival per l’intera annualità e la spesa sostenuta dai visitatori presumibilmente presenti all’evento estivo, secondo le nostre stime ammonterebbero rispettivamente a 6,5 e – come visto – 5,2 milioni. Queste due componenti di spesa attiverebbero nel complesso una produzione interna al territorio regionale pari a 15,8 milioni di euro, 5,7 milioni di valore aggiunto, 108 unità di lavoro aggiuntive.