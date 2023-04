UJ e il Conservatorio per l’International Jazz Day

Umbria Jazz e il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia celebrano insieme l’International Jazz Day che si festeggia ogni anno il 30 aprile. L’appuntamento è dunque per domenica con un musicista straordinario, Sullivan Fortner (nella foto) preceduto da altre iniziative.

Sullivan Fortner è un pianista dalla tecnica prodigiosa: esponente di spicco della generazione dei trentenni, è molto noto al pubblico di Umbria Jazz dove si è esibito più volte, in diverse formazioni. Domenica incontrerà gli studenti del Conservatorio alle 18 poi alle 21.30 si esibirà in piano solo all’Auditorium del Conservatorio in piazza Mariotti, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. A meno di 40 anni, Fortner è un riconosciuto protagonista della nouvelle vague del pianoforte jazz soprattutto dopo aver vinto il Lincoln Center Award for Emerging Artists. Ha pubblicato anche i primi dischi da leader per la Impulse. Figlio d’arte, ha mosso i primi passi come organista dei cori gospel (sua madre ne dirigeva uno) ed ha poi studiato in istituzioni prestigiose come l’Oberlin Conservatory e il Berklee College of Music. Il piano solo è forse il picco della sua arte.

Il concerto del 30 aprile sarà anticipato venerdì 28 dal concerto di Pietro Tonolo, “The teachers play the music of Pietro Tonolo”, alle 21.30 sempre all’Auditorium. Venerdì e sabato ci sarà anche una masterclass dello stesso Tonolo, “La disciplina della creatività“ che si concluderà sabato alle 17 con un concerto degli studenti partecipanti.