UJ, che spettacolo! Altre due star all’Arena Mehldau e Marsalis

Il supercaldo che sta avvolgendo Perugia in questi giorni (anche oggi il capoluogo umbro sarà tra le città a bollino rosso) non frena l’entusiasmo dei tanti, tantissimi appassionati di Umbria Jazz che da mattina a notte fonda affollano tutte le location in cui le grandi star e i giovani talenti si esibiscono. Sul main stage un evento tira l’altro. Domenica notte applausi prima per Somi, bravissima e avvolgente, e poi per la magia del jazz raffinatissimo di Herbie Hancock, che si è detto felice di essere al Festival nella sua 50esima edizione. Hancock e il suo gruppo ( tra cui un talentuosissimo giovane batterista), hanno il pubblico in un “abbraccio stellare“. Ieri sera riflettori accesi invece sul pop altrettanto stellare di Mika che ha entusiasmato, divertito e fatto ballare le migliaia di fan presenti.

E oggi si riparte con una nuova, ricchissima giornata. Il Santa Giuliana si illumina alle 21 con due stelle indiscusse del jazz, Brad Mehldau e Branford Marsalis, con le loro formazioni.

Per Umbria Jazz il ritorno di Brad Mehldau è sempre un avvenimento perché il pubblico del Festival fin dall’esordio del suo trio nel 1997, con un leggendario ciclo di concerti in una piccola sala, ha dimostrato di avere un debole per questo pianista dalla straordinaria vena poetica. Stasera si ripresenta con il classico trio, la formula che da sempre occupa un posto a parte nel suo ricco e articolato percorso artistico: sul palco suonerà con il contrabbassista Larry Grenadier e il batterista Jeff Ballard.

Sono passati quarant’anni da quando Branford Marsalis conquistò la ribalta come uno dei giovani leoni del jazz. Originario di New Orleans, discendente da una vera e propria dinastia musicale, il sassofonista ha svelato un talento curioso e multiforme che ha spesso oltrepassato i paletti del jazz per sconfinare nella musica classica e nell’universo rock. A UJ sarà con il suo quartetto, nato nel 1986, strumento privilegiato attraverso il quale Marsalis può esprimere ai massimi livelli la sua creatività e la sua idea di musica. Da ricordare che all’Arena si parte alle 19.30 con “Accordi Disaccordi“ e si prosegue con Ranky Tanky per l’Aftershow sul Main Stage.

Ancora jazz, stavolta al museo con i due consueti e apprezzatissimi appuntamenti alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria. 12 Olivia Trummer & Nicola Angelucci, alle 15.30 David Virelles mentre alle 16.30 prima esibizione degli studenti dei corsi di jazz del Conservatorio “Francesco Morlacchi”, all’Auditorium di Piazza Mariotti. E poi boom di concerti gratuiti in Piazza IV Novembre e ai Gardini Carducci.