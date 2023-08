Ugo La Pietra, arte totale Il Maestro in mostra aTodi

TODI – Il pubblico plaude all’omaggio a Patrizia Cavalli, poetessa tuderte di cui sono state proposte prose e poesia musicate, e all’esposizione di Ugo La Pietra che ha aperto la nuova edizione del Todi Festival. Assente al taglio del nastro per motivi di salute, l’artista multiforme, attuale oggi come negli anni Sessanta, porta a Todi, nella Sala delle Pietre, una quarantina di pezzi tra progetti, disegni, pitture, sculture, video e una cinquantina di pubblicazioni. Perché anche l’aspetto editoriale fa parte di quest’uomo, che a settembre sarà premiato a L’Aquila da Italics, prima rete istituzionale di gallerie d’arte attive in Italia. "Non faccio quadri – afferma raggiunto telefonicamente – vedo i problemi della società e cerco di risolverli attraverso strumenti diversificati. Nasco come pittore ma non disdegno la fotografia, il disegno, le installazioni". "È un’artista a 360 gradi - afferma il curatore Marco Tonelli – che incarna lo spirito della nostra epoca, globale ma sempre più ricco di diversità, di minoranze". ’Effetto randomico’ è il titolo della sua personale e riprende una definizione dell’opera formulata da Gillo Dorfles, elementi di rottura di una situazione precostituita, dei modelli imposti dalla società. In esposizione anche una decina di piccole case il cui interno è stato rivoltato come un guanto. "A Todi ho fatto nel 1996 la I Biennale di Arti Applicate – aggiunge con una punta di polemica l’artista che già nel lontano ’72 allestì al MoMa di New York ’La cellula abitativa Casa telematica’ – ero convinto che il Comune potesse dargli un seguito, anche attraverso una convenzione, ma così non è stato".

La personale di la Pietra, che ha firmato anche il manifesto del Festival, rientra in quella sinergia feconda che da alcuni anni lega il Festival diretto da Eugenio Guarducci alla Fondazione Beverly Pepper presieduta da Elisa Veschini. "Abbiamo avuto la presenza di Padre Enzo Fortunato, avremo Marco Camisani Calzolari, pioniere di cultura digitale dal ’95, e Madame per un target giovane – dice il ‘patron’ Guarducci – una mescolanza di personaggi e di esperienze che costituisce sempre più la linfa vitale di un Festival che può permettersi ormai di allontanarsi dal solco tracciato dal suo fondatore". Oggi, alle 19 al Nido dell’Aquila debutto nazionale di "Half-_Human", progetto coreografico della Compagnia ON_OFF, e alle 21, al Comunale, di "Vecchi tempi", di Pinter. s.f.