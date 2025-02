Ucciso dall’auto sfrenata: "Non ti dimenticheremo"

Dolore e cordoglio nelle comunità di Castel Ritaldi e Spoleto per la tragica sorte toccata, mercoledì sera a Mauro Venturi, 78 anni, travolto e ucciso da un’auto sfrenata nelle vicinanze dell’abitazione del figlio, che ha tentato di bloccare la vettura. Padre e figlio stavano caricando o scaricando del materiale quanto il mezzo, su una strada in leggera salita, si è improvvisamente messo in movimento non lasciando scampo all’anziano, persona stimata e molto conosciuta soprattutto nell’ambiente calcistico locale, lungamente frequentato.

Toccante il post con cui lo ricorda l’associazione sportiva La Castellana. "Con immenso dolore - si legge – la nostra società piange la tragica scomparsa di Mauro Venturi, nostro caro tifoso, ex calciatore ed ex allenatore, che ci ha lasciato prematuramente in un tragico incidente. La sua passione, il suo impegno e il suo spirito sono stati parte integrante della nostra famiglia sportiva e il vuoto che lascia è impossibile da colmare". "In questo momento di profondo dolore, siamo vicini alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato - continua La Castellana – . La sua memoria vivrà sempre nei nostri cuori e nelle pagine più belle della storia del nostro club. Ciao Mauro, non ti dimenticheremo mai". Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello della società sportiva Bacigalupo che "esprime il più sincero cordoglio alla famiglia Venturi, per la perdita dell’amato Mauro, per tutti noi semplicemente il “Mister”".