Ucciso dalla macchina agricola Muore sul lavoro a 28 anni

di Claudio Lattanzi

Un tragico incidente ha spezzato la vita, nella tarda mattina di ieri, a Gianluca Rossi, un giovane agricoltore di appena 28 anni che lavorava in un terreno. Stando alla ricostruzione dei fatti, effettuata dai carabinieri, Rossi sarebbe stato impegnato a compattare alcune rotoballe con un macchinario che a un certo punto lo avrebbe agganciato, incastrandolo negli ingranaggi e non lasciandogli scampo. Il giovane, residente a Sferracavallo, pur soccorso dagli operatori del 118, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto e i carabinieri per effettuare i rilievi e procedere al sequestro del mezzo. Il tragico episodio si è verificato in terreno in località Poggio Amante, nel territorio comunale di Porano al confine con quello di Orvieto.

Sull’incidente sta svolgendo accertamenti la magistratura di Terni che ha disposto il trasferimento del corpo all’obitorio dell’ospedale di Perugia dove verrà probabilmente sottoposta ad autopsia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane orvietano sembra stesse lavorando sul terreno agricolo come terzista, per conto di un privato. Adesso si tratta di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma gli incidenti provocati dalle rotoimballatrici sono purtroppo piuttosto frequenti. Le rotoimballatrici sono macchine utilizzate per la raccolta di fieno o mais e vengono trainate ed azionate dalla trattrice, formando le cosiddette “rotoballe“, cioè balle cilindriche di foraggio avvolte su stesse e legate tramite filo o rete in plastica. La maggior parte di questi incidenti avvengono quando l’operatore è intento a imboccare manualmente il filo per la legatura delle balle con la macchina in moto, generalmente per il cattivo funzionamento del sistema di legatura. Si tratta di vedere se, come appare probabile, sia avvenuta la stessa cosa anche in questo caso.

Il sindaco di Porano, Marco Conticelli, si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente: "Esprimo a nome mio personale e dell’amministrazione che rappresento – ha detto il sindaco – le più sentite condoglianze ai familiari di questo giovane lavoratore. Siamo vicini a loro in un momento così tragico e difficile. Pur non essendo residente a Porano, Gianluca aveva molti amici e frequentazioni qui ed apparteneva alla nostra comunità".