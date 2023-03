Ucciso dal tir sul raccordo Oggi l’addio a Tommaso

In tantissimi da ieri pomeriggio hanno reso omaggio alla salma di Tommaso Pasquoni, nella camera ardente allestita dalle 17.30 nella Chiesa di San Domenico. I funerali si terranno invece oggi alle 15 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena in centro a Castiglione del Lago. Tantissimi i volti dei coetanei, degli amici e compagni di calcio ed ex compagni di scuola. L’Asd Castiglione del Lago ha espresso il suo cordoglio attraverso un post Facebook: "La Asd Castiglione del Lago si stringe attorno al dolore della famiglia Pasquoni per la perdita del loro amato figlio Tommaso". Tommaso era un ragazzo amato, un bravo ragazzo con tanti interessi appassionato di informatica e di elettronica che ha perso la vita in incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle all’altezza di Corciano. Stava tornando a casa quando, per motivi ancora in corso di accertamento da parte del personale della polizia stradale di Perugia, è stato travolto dal camion condotto da un 45enne residente ad Ancona e che stava percorrendo il tratto nella direzione inversa, dunque andando verso Perugia. L’impatto è stato violentissimo, l’auto di Tommaso è stata trascinata per diversi metri dal mezzo pesante finendo poi schiacciata tra il camion e il muro di contenimento laterale. Coinvolta anche un’altra persona, e cioè il conducente di un’Audi che viaggiava nello stesso senso di marcia di quella condotta dal ragazzo e che è è stato portato all’ospedale Santa Maria della misericordia in codice rosso a causa di diversi traumi ma senza gravi conseguenze.

La Procura di Perugia ha già aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale iscrivendo come unico indagato il camionista. L’uomo, sottoposto a tutti gli esami di rito, è risultato "pulito" al momento dell’incidente. Niente alcol o sostanze nel sangue. Resta comunque da chiarire perché il tir abbia invaso la carreggiata su cui viaggiava il ragazzo piombandogli addosso senza lasciargli scampo. Un colpo di sonno o forse una distrazione, resta il fatti che la tragedia si è consumata in pochi attimi in quel tratto di Raccordo, all’altezza dello svincolo di Corciano, dove una carreggiata è in doppio senso di marcia in quanto nell’altra è presente un cantiere per i lavori che sta svolgendo l’Anas e che già nel corso dei mesi è stata purtroppo teatro di incidenti.