Ucciso dai nazisti: familiari risarciti con 400mila euro

CALVI DELL’UMBRIAMorì a 34 anni, il 12 aprile 1944, per mano delle Ss che avevano rastrellato Calvi dell’Umbria. Dopo oltre 80 anni un indennizzo per il crimine di guerra di cui è stato vittima. Nel piccolo centro umbro, in quella primavera di guerra, si vissero due giorni di terrore e processi sommari che erano costati la vita a sedici persone, fucilate dai militari tedeschi. Tra loro il giovane uomo, ai cui familiari il tribunale civile di Roma ha riconosciuto un risarcimento di oltre 400mila euro. La decisione fa seguito alla causa intentata dall’avvocato Emidio Mattia Gubbiotti di Terni, legale dei familiari dell’uomo, tre figli, una nuora e due nipoti sulla base della legge 179 del 2022 del governo Draghi che ha previsto l’istituzione, al ministero dell’Economia e delle Finanze, di un fondo "per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il primo settembre 1939 e l’8 maggio 1945". I familiari del cittadino di Calvi dell’Umbria - i tre figli in vita e gli eredi del quarto figlio - tramite il proprio legale, hanno citato il Mef, costituitosi attraverso l’avvocatura dello Stato, e la Repubblica federale di Germania, contumace. Con la ricostruzione documentale e storica dei fatti, i congiunti del 34enne hanno sostenuto che l’assassino era avvenuto per mano nazista, peraltro in un contesto in cui, nei giorni dell’11 e 12 aprile 1944, a Calvi dell’Umbria erano in atto rastrellamenti da parte delle truppe tedesche agli ordini del feldmaresciallo Kesslring. Un’azione seguita da processi sommari e fucilazioni ai danni della popolazione civile, costate la vita, come detto, a sedici persone fra cui il 34enne calvese, padre di quattro figli.